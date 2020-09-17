العائلات والالتزام الحزبي السر في حسم ائتلاف الأحزاب "شيوخ" القليوبية

كشفت نتائج جولتي انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، والتي حسمها مستقبل وطن بـ 5 مقاعد في الجولة الأولى، ونجاح الكاتب الصحفي أبوسريع إمام مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية عن حزب الشعب الجمهوري، في الجولة الثانية، ليحسم الائتلاف مقاعد المحافظة الـ 6 على المقاعد الفردية، أن العائلات الكبري وتكاتفها وراء الائتلاف والحزب والالتزام الحزبي هما كلمة السر في حسم المعركة الانتخابية التي شهدت منافسات حامية بين 60 مرشحا في الجولة الأولى ومرشح الائتلاف أبوسريع إمام وآخر مستقل في الجولة الثانية.

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، أن قرى المرشحين الفائزين، كان لها اليد العليا في حسم المعركة، حيث حصد منها المرشحون الـ 6 للائتلاف، وهم سيد حجازي وسمير البيومي ومصطفي الطرباني ونصيف حفناوي ومصطفي النفيلي وابوسريع إمام، أكبر نسبة أصوات ساهمت في حسم المعركة.

كما كان لتكاتف الكوادر الحزبية خلال مراحل المعركة الانتخابية دور كبير في الحشد للانتخابات وخروج المواطنين للتصويت واتساع الفارق في الأصوات بين الفائزين بالانتخابات من نواب الائتلاف أول المنافسين المستقلين أكثر من 80 ألف صوت في المرحلة الأولى، و65 ألف صوت في المرحلة الثانية.

فيما وجه النائب أبوسريع إمام عن الائتلاف والذي اعلن فوزه اليوم رسميا، بمقعد الشيوخ في جولة الإعادة بالمحافظة، الشكر لكل من انتخبوه ولكل المواطنين الذين شاركوا في العملية الإنتخابية متعهدا باستكمال برنامجه الانتخابي المعلن خلال حملته الانتخابية.

وأضاف أنه يتوجه بالشكر لأهالي القليوبية على الثقة الغالية التي أدت إلى نجاحه كعضو في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيولي أهمية خاصة للصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة.

قال "إمام"، إن الالتزام الحزبي عامل أساسي، مشيرا إلى أن ائتلاف الأحزاب ليس كيانا مغلقا ولكن له مقرات في كل مكان ويرحب بالجميع وبابه مفتوح لكل الآراء، ففي النهاية المصلحة واحدة هي الاصطفاف خلف الوطن ومصلحة المواطن.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت اليوم رسميا فوز الكاتب الصحفي أبوسريع إمام بمقعد الشيوخ الذي جرت عليه الإعادة الاسبوع الماضي بمحافظة القليوبية، حيث حسم مستقبل وطن 5 مقاعد في الجولة الأولى لكل من سيد عبدالحميد سالم حسن حجازي، مستقبل وطن، وسمير محمد البيومي أحمد رمضان، مستقبل وطن، ومصطفى سعيد أمين الطرباني، مستقبل وطن، ونصيف حفناوي أحمد سيد أحمد العفيفي، مستقبل وطن، ومصطفى بيومي محمد بيومي النفيلي، مستقبل وطن، بينما خرج ممثلو الأحزاب والمستقلون من المنافسة بعد أن خاض 60 مرشحا المنافسة في القليوبية على 6 مقاعد فردية