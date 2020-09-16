مصرع عامل سقط عليه "ونش" من الطابق الخامس بالمنوفية

لقي عامل مصرعه، اليوم، في حادث سقوط "ونش" محملًا بالطوب إلي الأدوار العليا بمبني في الطابق الخامس بمدينة تلا في المنوفية، حيث قطع السلك الرافع، ولقي العامل مصرعه في الحال .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع "رجب.ب" عامل سقط عليه ونش يحمل طوب ومعدات بناء إلي طابق بمبني كائن بشارع كوم الشيخ عبيد بمدينة تلا .

علي الفور قام الأهالي بنقل العامل إلي مستشفي تلا المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي فور وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .