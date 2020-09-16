مداهمة صيدلية تبيع أدوية مخدرة بمركز الشهداء بالمنوفية

داهمت لجنة من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، صيدلية بمركز الشهداء، اليوم، تقوم بترويج الأدوية المخدرة وجرى التحفظ على كمية من الأدوية المحظر بيعها بدون وصفة طبية، وتحرير محضرًا بالوقعة.

وفي إطار الحملات الموسعة لمديرية الصحة على الصيدليات، تمكن فريق التفتيش الصيدلى بالمديرية من ضبط صيدلية خاصة بشبين الكوم تقوم ببيع أدوية خاصة بالعمليات الجراحية بأضعاف سعرها، وصرفها بدون روشتة طبية، وجرى تحرير محضرًا بقسم شبين الكوم وإخطار النيابة العامة.

علي صعيد متصل، قامت إدارة الصيدلية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور ناصر ابو حسين بإنشاء صيدلية خاصة بالعناية وتوفير كافة الأدوية الناقصة واللازمة لانتظام العمل داخل المنشآت الطبية.