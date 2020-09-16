عبد الدايم تشهد العرض المسرحى عن العشاق بقصر الامير طاز

فى اطار متابعة تنفيذ برنامج استئناف النشاط شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحى عن العشاق من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع استوديو مسرح مركز الإبداع الفنى وذلك بقصر الامير طاز وبحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية .

اعربت عبد الدايم عن سعادتها بتواصل اعادة تشغيل مختلف المواقع الثقافية والاقبال الجماهيرى عليها مشيدة بالتزام الجميع بتطبيق التدابير الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا ، وتابعت ان الفعاليات الفكرية والفنية المتنوعة التى تم استئنافها تعيد الحياة الى وجدان الامة ، وقالت ان العرض نتاج التعاون بين قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية وقررت استمرار تقديمه لمدة اسبوع اخر كما وجهت بان يطوف عدد من الاماكن التاريخية فى مختلف محافظات مصر نظرا لما يحمله من مثل عليا ومعانى نبيلة حيث يبرز قيمة الحب كعاطفة انسانية سامية ، وقدمت التهنئة لابطاله لادائهم المتميز واثنت على الرؤية الاخراجية التى استندت الى توظيف المفردات التاريخية بقصر الامير طاز بشكل ناجح ، مؤكدة على أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المسرح في تشكيل وبناء الشخصية المصرية لما يملكه من قدرة على تجسيد القضايا المجتمعية وتطويعها لخدمة هذا الهدف الى جانب مجابهة التعصب ونبذ العنف ومدى إسهامات ذلك في خلق مجتمع واع بمقتضيات وتحديات التنمية الوطنية المنشودة

يشار ان عرض عن العشاق مقتبس عن كتاب "طوق الحمامة في الألفة والالاف" لابن حزم الأندلسي ويضم مع بعض نصوصه باللغة العربية الفصحى ويمزجها بمشاهد بالعامية المصرية مع مختارات من اشهر اعمال كوكب الشرق أم كلثوم الى جانب اداء حركى وارتجالات حرة لمجموعة من عازفي فرقة بيت العود العربي ودار الاوبرا على الات العود، القانون، التشيلو وبطولة حمزة العيلى، أميرة عبد الرحمن، أحمد زكريا، سارة هريدى، تمثيل وعزف وغناء ماهر محمود إسماعيل ، أداء حركى إيمان لطفى ، غناء نجوى حمدى، مساعد مخرج سمية أبوالعز وكريم عرفة، ملابس أيمن الزرقانى، تصميم حركى هانى حسن، دراماتورج كريم عرفة وفكرة وإخراج هاني عفيفي .