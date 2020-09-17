تخفيض 50% لمن يسدد قيمة تقنين أراضي أملاك الدولة كاملة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة، شريطة أن يسدد المتعدي مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ، لمن يسدد القيمة كاملة.

جاء ذلك خلال لقائه مع أهالي قرية السعدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وأحمد فؤاد أباظة، والعميد ثروت سويلم نائبي البرلمان عن الدائرة، والدكتورة يسرا أحمد أباظة نائبة المحافظة بمجلس الشيوخ.

وذلك لتشجيع الأهالي المتعديين على أملاك الدولة، لسرعة الانتهاء من تقنين وضع أراضي أملاك الدولة، وحل المشاكل التي تعترضهم بشأن ارتفاع قيمه تثمين أراضي وضع اليد، والعمل على تخفيضها بقدر المتاح، لدخول المتعديين تحت مظلة الدولة، ولتلاشي حملات الإزالة المكبرة للمخالفين.

أوضح المحافظ، أنه مراعاة للبعد الاقتصادي للمواطنين، وللتخفيف عليهم، تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة على أن يتم حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الاتفاق عليه سابقا، ليأتي دور المواطن في إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه، فيما لا يتعارض مع حق الدولة.

وأكد أن هذا التخفيض ساري لمدة أسبوع، حتى الخميس المقبل فقط، ليستفيد منه المواطنون الجادون في تقنين أوضاعهم في قرية السعدية، والمتعدون على أملاك الدولة.

وشدد محافظ الشرقية، على أنه لن يضار أي مواطن على أرض الشرقية، شريطة الدخول تحت مظلة ومنظومة الدولة وعدم مخالفة القواعد والقوانين.

وقال إنني على إستعداد للذهاب كل يوم للمواطنين المتعديين بمختلف القرى والمراكز، لحل المشاكل التي تعترضهم في تقنين أوضاعهم المخالفة، وتشجيعهم علي التقنين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومة.

ومن حق المحافظة هي الأخرى، أن تستشعر الجدية من المواطنين في إستخراج شهادة ميلاد شرعيه لأملاكهم التي انتزعوها عنوة من الدوله وتعدوا عليها مخالفين بذلك للقانون، لافتاً إلى أن اللجنه المشكلة لتقنيين أراضي وضع اليد أملاك الدولة بالمحافظة، تقوم بعملية التقدير، طبقا لمعايير محددة، وأن أسعار الأراضي ليست موحدة وتختلف بإختلاف أهميتها وقيمتها وموقعها الجغرافي وكذلك السعر الدارج والمتعارف عليه فيها.

وقال المحافظ: "إن أملاك الدولة ملك للدولة، وهتستردها يعني هتستردها، إذا لم يتم الخضوع لقراراتها وقانونها".

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنها قدمت حزمة من التيسيرات لتشجيع المواطنين الراغبين لتقنين أوضاعهم.

وقال المحافظ، إن الدولة جادة في استرداد أراضيها وأملاكها، التي تم التعدي عليها منذ فترات سابقة، حفاظا على حق الشعب في الانتفاع بأراضي الدولة، بمشروعات خدمية وتنموية.