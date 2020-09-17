"القابضة للمطارات": جميع العاملين يخضعون للرعاية الطبية

أعلنت الشركهً القابضة للمطارات أن العاملين بها وكذلك بالشركات التابعة يتمتعون بنظام الرعايه الطبية بما في ذلك العاملين المتعاقدين، وذلك لحين بلغوهم سن المعاش.

وقالت الشركة رداً على ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لائحة الرعاية الطبية للعاملين بها والشركات التابعة، يستمر العاملون تحت مظلة الرعاية الطبية، ويجب أن يكون أمضى العامل مدة خدمة يستحق عليها صرف معاش (أكثر من 9 سنوات)، وذلك وفقًا للمدة المنصوص عليها في أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك عن مدة عمله بالشركه أو بقطاع الطيران المدني.