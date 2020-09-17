باحث: "الإخوان" تشهد أعنف أزمة داخلية على مدار تاريخها

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الفساد المالي والصراعات الداخلية سمات واضحة على تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك العديد من الخلافات الواضحة، وهي الخلافات التنظيمية، وليست خلافات فكرية على الإطلاق.

وأوضح "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الانشقاقات داخل جماعة الإخوان، تأتي لمواقف خاصة إدارية وتنظيمية، مؤكدا أن الجماعة الآن تشهد أعنف أزمة داخلية مرت على مدار التاريخ.

وأشار إلى أن الجماعة تلقت ضربات موجعة خلال الفترة الأخيرة، من السقوط الشعبي والسياسي لهم والتخبط الفكري، وهو يسبب انشقاقات أكبر لدى أفراد الجماعة، موضحًا أن الأزمة الأخيرة في تنصيب مرشد للجماعة أو بديل للإرهابي محمود عزت، حيث إنه المرشد الحقيقي الذي أدار الجماعة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأزمة الآن في عدم القدرة على تصعيد شخصية تهيمن على المشهد السياسي للتنظيم الإرهابي.

وتابع: "هناك شخصيات طرحت في الآونة الأخيرة، ليكونوا بديلا لمحمود عزت، هم إبراهيم منير ومحمود حسين ومحمد البحيري، والقواعد التنظيمية رافضة لهذه القيادات"، موضحًا أن هذه الخلافات تصدرت المشهد الإعلامي بعد أن كانت الجماعة تخفي هذه الفضائح، الأزمة الحالية تأتي في عدم اقتناع القواعد التنظيمية بالقيادات الموجودة.