بريد الوطن.. الرأى الأوحد ومهمة الشيطان السهلة

عندما تشتد الرياح، وتجد سفينتك تصارع الأمواج والأعاصير، ثِق أنك الوحيد الذى يملك محاولة تغيير اتجاه الأشرعة، بمساعدة من حولك. فكل ما تفعله العواصف أن تعوقك فترة معينة من الزمن حتى تهدأ، ولكنها لا تغير وجهة سيرنا.. كذلك بالنسبة لأحلامنا وأهدافنا وأرواحنا فى رحلة الحياة الشاقة.. اثبت على ما أنت عليه من مبادئ وقيم، ومهما كانت محاولات رياح الشيطان لإقصائك عن أحلامك، فأنت الوحيد القادر على الصمود والثبات مع من حولك.. إن كانوا يمدون لك يد العون.

فإذا كنت ممن أنعم الله عليهم، وحققت المزيد من النجاحات، وذقت مرارة المعاناة.. فهناك الكثيرون يعانون الآن مثلك، ينتظرونك أن تمد لهم يد العون، فهم فى أشد الاحتياج لمن يقوِّى عزائمهم، ويحل مشكلاتهم.. لذلك تكون مهمة الشيطان سهلة عندما يجلس الطيبون الأخيار، دون أن يمدوا يد المساعدة لمن حولهم.

نحن نبحث عن ثقافة ولغة التواصل، بين مَن هم أعلى وبين مَن هم أسفل.. ففى محيط عملك، لا مانع من جمع الموظفين حولك، والإنصات لهم، وأخذ آرائهم.. سوف تصل إلى قرارات أفضل. حتى بين أفراد أسرتك، فالشعور بالمشاركة شىء عظيم.. لا بد أن تصغى إلى من هم أدنى منك، فعندهم طموح وأحلام وآمال، قد تفوق طموحك ورأيك الأوحد.

عصام كرم الطوخى

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