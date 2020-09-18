بريد الوطن.. شىء حقيقى

فيك شىء حقيقى مختلف

مش سهل أبداً يتوصف

فيك م الغموض سحره الجميل

أو سر عمره ما ينكشف

تشبه لنجمة ف السما

من غيرها روحى مضلمة

حتى القمر ممكن أوى

لو شاف ضياها بينكسف

وانا للأسف

بانكر مشاعرى كلها

لكن سكوتى بيعترف

إنى باحس معاك كده

راحة وأمان يمكن رضا

وحاجات كتير من ده وده

بتاخدنى ليك أوى بنجرف

فيك حاجة منى باحسها

روحك كأنى أنا نُصها

زى المراية وعكسها

بس الملامح تختلف

نجلاء نعيم

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