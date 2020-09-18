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محمود مسلم

بريد الوطن.. شىء حقيقى

كتب:

بريد الوطن
09:56 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الحب

الحب

فيك شىء حقيقى مختلف

مش سهل أبداً يتوصف

فيك م الغموض سحره الجميل

أو سر عمره ما ينكشف

تشبه لنجمة ف السما

من غيرها روحى مضلمة

حتى القمر ممكن أوى

لو شاف ضياها بينكسف

وانا للأسف

بانكر مشاعرى كلها

لكن سكوتى بيعترف

إنى باحس معاك كده

راحة وأمان يمكن رضا

وحاجات كتير من ده وده

بتاخدنى ليك أوى بنجرف

فيك حاجة منى باحسها

روحك كأنى أنا نُصها

زى المراية وعكسها

بس الملامح تختلف

                                                                                   نجلاء نعيم

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