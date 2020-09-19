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محمود مسلم

بريد الوطن.. كلام مؤجل

كتب:

بريد الوطن
09:51 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
التعصب الكروي

التعصب الكروي

أنا حشدٌ من الكلام المؤجل

أخشى أن أتلاشى لو تحدثت

وها قد بدأنا حشد الكلامِ

وبدء العراكِ دون التزام

كرةٌ تدار

بقدمٍ وساق

وعند الخسارة

سب وقذف

وذم فإنكار

كرةٌ تثور

تكسر أنوف

كان الأحبة فى فلك الملاعبِ

دوماً تطوف

ولا يعلمون

الكرة لعبة

لا تعصب

لا محبة

فقط متابعة وباختصار

شجع بقلبك

شجع بعقلك

دون إسفافٍ أو عراك

                                                                      أسماء محمد عبدالخالق

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