بريد الوطن.. كلام مؤجل
كتب:
بريد الوطن
09:51 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
التعصب الكروي
أنا حشدٌ من الكلام المؤجل
أخشى أن أتلاشى لو تحدثت
وها قد بدأنا حشد الكلامِ
وبدء العراكِ دون التزام
كرةٌ تدار
بقدمٍ وساق
وعند الخسارة
سب وقذف
وذم فإنكار
كرةٌ تثور
تكسر أنوف
كان الأحبة فى فلك الملاعبِ
دوماً تطوف
ولا يعلمون
الكرة لعبة
لا تعصب
لا محبة
فقط متابعة وباختصار
شجع بقلبك
شجع بعقلك
دون إسفافٍ أو عراك
أسماء محمد عبدالخالق
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