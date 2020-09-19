بريد الوطن.. كلام مؤجل

أنا حشدٌ من الكلام المؤجل

أخشى أن أتلاشى لو تحدثت

وها قد بدأنا حشد الكلامِ

وبدء العراكِ دون التزام

كرةٌ تدار

بقدمٍ وساق

وعند الخسارة

سب وقذف

وذم فإنكار

كرةٌ تثور

تكسر أنوف

كان الأحبة فى فلك الملاعبِ

دوماً تطوف

ولا يعلمون

الكرة لعبة

لا تعصب

لا محبة

فقط متابعة وباختصار

شجع بقلبك

شجع بعقلك

دون إسفافٍ أو عراك

أسماء محمد عبدالخالق

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