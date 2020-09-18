بعد تعامل ساعة ونصف.. ضابط يكشف تفاصيل ضبط 1170 كجم من الحشيش

قال الرائد محمود المغازي ضابط بقوات حرس الحدود، إن القوات تؤمن الحدود من الاتجاه الشمالي الغربي لمصر، وكانت أغلب الضبطيات، عبارة عن أسلحة وذخائر ومواد مخدرة أقراص وجوهر الحشيش المخدر، والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، سواء أدوية أو مستحضرات تجميل وسجائر مسرطنة مجهولة المصدر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "بالنسبة لأصعب المواقف، هي التعامل مع الأسلحة والذخيرة والمخدرات، وهناك ضبطية وردت لنا معلومات بشأنها، بوجود مجموعة من العناصر الإجرامية والعاملين في مجال التهريب، كانوا يجهزون لدخول شحنة من المخدرات لمصر".

وأضاف: "بدأنا نحلل المعلومة، ووصلنا إلى الاتجاه الذي من الممكن أن يتحركوا منه لدخول مصر، وعملنا كمائن مدبرة وغير مدبرة، ونسقنا مع خط الدفاع الأول، فنحن لدينا منظومات متكاملة لتأمين الحدود، مثل المنظومات الكهروبصرية، وجرى رصد العناصر أثناء اختراق الحدود من داخل بحر الرمال، واستطعنا التعامل معهم حيث بدأوا التعامل معنا بقوة".

وتابع: "طاردناهم وبدأت سياراتهم تتعطل وتعاملوا معنا من مكانهم لمدة ساعة ونصف حتى أجبرناهم على تسليم نفسهم واصطحبناهم إلى مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود لاتخاذ الإجراءات القانونية وكانوا 4 أفراد و3 سيارات وكان بحوزتهم 1170 كجم لجوهر الحشيش و8 قطع سلاح، 3 آلية و3 قناص وبندقية خرطوش وسلاح متعدد بالإضافة إلى الذخيرة ونظارة مكبرة".