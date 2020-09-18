ضابط بحرس الحدود: عقيدتنا التوكل على الله والثبات الانفعالي

كشف العميد أشرف عبدالعزيز، ضابط بقوات حرس الحدود، عن طقوسه قبل اشتراكه في أي عملية أمنية، قائلا: "أحنا بنتحرك واحنا متوكلين على الله، مفيش حد مش بيخاف، لكن إزاي تسيطر على خوفك، وهو إنك تبقى مؤمن بالقدر، محدش هيموت ناقص عمر".

وأضاف "عبدالعزيز"، أن عقيدتهم هي التوكل على الله، وأنه لا شيء سيصيبهم إلا المكتوب لهم، "الخوف هو اللي هيعطلك ويوقعك، الخوف لا قدر الله، يبقى فيه خساير، لكن طول ما احنا واثقين في الله والرجالة، ويكونوا متدربين، دة بيوفر دم وحاجات كتير ويؤدي للنجاح".