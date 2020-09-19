خبير مرور عن كباري مصر الجديدة: تقضي على الزحام والتكدس

قال المهندس جمال عسكر خبير هندسة الطرق والنقل، إنَّ مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الشبكة القومية للطرق، إذ بدأت من منتصف عام 2014، وكان من من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الماضي، لكنها تشهد تدشين محاور وكباري جديدة.

وأضاف برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين السيد، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on e"، أنَّ منطقة مصر الجديدة كانت تشهد كمية كبيرة من التكدسات والازدحامات المرورية، وكانت تؤدي إلى تأخر المواطنين عن الذهاب إلى أماكن عملهم، مشيرًا إلى المنطقة لم تعد تشهد الأعداد الكبيرة من التقاطعات التي كانت تحتوي عليها، وهو ما أدى إلى زيادة انسيابية الطرق.

وتابع: "أغلقنا طريق شارع القبة مع شارع الحجاز، وأصبح هناك يوتيرن من شارع القبة إلى سينما روكسي، ثم نخرج إلى شارع الحجاز، أما ميدان المحكمة فيتحتوي على مجموعة من المدارس، وبالتالي كان يشهد تكدسات كبيرة، لكن الكوبري الذي جرى تدشينه في هذه المنطقة أدى إلى التخلص من الموجات المرورية الحمراء والتكدسات المرورية، وفي خطوة غير مسبوقة جرى تدشين جراج متعدد الطوابق في ميدان روكسي منذ فترة ما أدى إلى تقليل الازدحامات أيضًا".

وأردف أنَّ شارع هارون المؤدي إلى ميدان الإسماعيلية كان يعج بالتقطاعات والتكدسات المرورية مع وجود مجموعة كبيرة من المدارس، كما أنه شارع تجاري، لكنه لم يعد يشهد هذه الكثافات بعد إنشاء الكباري والمحاور الجديدة في منطقة مصر الجديدة.

وأوضح أنَّ شارع النزهة شهد نهضة كبيرة، بعدما جرى إلغاء المواقف وتوسيع الشارع ليصبح اتساعه 6 حارات، وبالتالي أصبحت انسيابية الطريق كبيرة جدًا، وهي منظومات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية.