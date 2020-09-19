إزالة 56 حالة تعدِ على أملاك الدولة والري وردع المخالفين بالغربية

أزالت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية بمجالس المدن والأحياء، التعديات على أراضي وأملاك الدولة وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وقطور والسنطة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من حكمدار مديرية الأمن، يفيد بشن حملات إزلة للتعديات على أراضي وأملاك الدولة والري والصرف والأوقاف مدعومة بدوريات من الشرطة وتشكيلات من قوات الأمن لرفع وإزالة كافة تعديات ومخالفات البناء.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحكام التواجد الرقابي وردع المخالفين وإحالة كافة المتعديين إلى النيابات العسكرية.

كما أسفرت حملات الإزالة عن تحرير 56 مخالفة تعدي على أراضي وأملاك الدولة على مساحة 5000 متر بناطق ساحة الصرف بمياه ترعة بحر شبين وتعدي على الطرق الرئيسية والفرعية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الوقائع المشار اليها وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار اليها.