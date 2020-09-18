قافلة طبية مجانية بقرية صفط تراب في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية عن تنظيم قافلة علاجية، اليوم، بعنوان "مبادرة حياة كريمة" تضم كافة تخصصات "باطنة – أطفال – عظام – جلدية – النساء والتوليد – الأسنان – تنظيم الأسرة" بمقر الوحدة الصحية بقرية "صفط تراب" بمركز المحلة الكبرى.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن الهدف من تلك القافلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسر والعائلات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا طوال الفترة الجارية حفاظًا على محدودي الدخل .

وشدد وكيل وزرة الصحة فى تعليماته إلي مديري ومسئولي الإدارات الصحية في أول وثان المحلة على أهمية تفعيل تلك القوافل وتكراراها بكافة القرى التى تحتاج للخدمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد محسن، مشرف القافلة العلاجية، أن الخدمات العلاجية ستقدم لأكثر من 350 حالة مرضية فى كافة التخصصات العلاجية ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة".