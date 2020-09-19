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سيدة تتهم 3 بالتعدي عليها جنسيا بالمحلة الكبرى

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
01:15 م | السبت 19 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تقدمت سيدة فى العقد الثالث من عمرها ببلاغ رسمي ضد 3 شباب، تتهمهم فيه بالتعدي عليها جنسيًا كرهًا عنها وسط الزراعات، بمنطقة العلو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من "م . ن"، 29 سنة، ربة منزل، في محضر رسمي، تتهم فيه 3 شباب من أبناء عزبة البرلسي باستدراجها والتعدي عليها جنسيًا.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة من ضبطهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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