مرشحا "منار" و"العلم المقبول" يخرجان خاليا الوفاض من انتخابات الشيوخ

أثار عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ جدلًا كبيرًا، على خلفية الدعاية الانتخابية التي اتبعوها للترويج لبرامجهم وتعريف الناخبين بهم، ورغم ذلك لم يحالف أي منهم الفوز أو حتى الإعادة في الجولة الثانية.

الواقعة الأولي كانت لكليب "رايحة فين يا منار.. رايحة انتخب الجرار"، في حملة دعائية للمرشح جمال عبده عن حزب حماة وطن، والذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض وقالوا إن الكليب ضعيف، وتم اعداده بشكل سيء، فما كان من المرشح إلا أن رد عليهم بالقول إن الفيديو أُهدي له من قبل بعض الداعمين، قائلًا "لا يمكن رفض الفكرة، لأن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع ريفي يتناسب مع ما جاء في الفيديو" .

من جانبها، أكدت إيمان بديوي التي قامت بدور "منار" في الفيديو المثير للجدل، أنها سعيدة بنجاح الفيديو الذي حقق لها شعبية كبيرة بين أهالي قريتها بشكل خاص والمصريين بشكل عام، مؤكدة أن أهالي قريتها بدأوا يلقبونها بـ"منار" بدلًا من اسمها الحقيقي.

أما الواقعة الثانية فكانت للمرشح أحمد الفقي صاحب "العلم المقلوب" في الدعاية الانتخابية، والذي أثار حالة من الجدل واُتهم بإهانة علم مصر، لكنه حاول تلاشي هذا الخطأ بالتأكيد على أن شركة الدعاية هي من أخطأت في وضع العلم بهذه الطريقة، وأنه قام بتعديلها في باقي اللافتات.