مبادرة "الاعتلال الكلوي" تستهدف 940 ألف مواطن بالمنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن إجمالي عدد المستهدفين من الحملة الرئاسية لفحص وعلاج المصابين بأمراض الاعتلال الكلوي، يبلغ حوالي 940 ألف مواطن، من المقرر استهدافهم من خلال 619 فرقة طبية ثابتة ومتحركة على مستوى الوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن العمل بالحملة يجري على مدار اليوم، بنظام الفترتين، من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً، ومن 3 مساءً حتى 9 مساءً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على المواطنين.

وتفقد اليوم محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، يرافقه اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لـ"الاعتلال الكلوي"، ضمن "مبادرة 100 مليون صحة"، بالمركز الصحى بمدينة شبين الكوم، والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2020، بحضور الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة، وعدد من قيادات مديرية الصحة.

واستمع نائب المحافظ إلى شرح مفصل عن محاور المبادرة، من رئيس قطاع الرعاية الصحية، والتى أوضحت أن المحور الرئيسي للمبادرة الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى المصابين بأمراض مزمنة، وصرف العلاج المناسب مجاناً وبشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام.

وأوضحت "سرور" أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق 40 سنة، وكذلك الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة، المسجلين على قاعدة بيانات مبادرة "100 مليون صحة"، من المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة الوزن والسمنة، وذلك ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكراً مما يسهل العلاج والشفاء.

وأكد نائب المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توافر كافة الإمكانيات وتقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرة الرئاسية، والتي تُعد فرصة ذهبية لعدد كبير من المواطنين للإطمئنان على صحتهم، وتوعيتهم بأساليب الوقاية ضد الأمراض التي تستهدفها المبادرة، من خلال الكشف المبكر عنها.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ المبادرة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود والعمل برح الفريق الواحد لإنجاح الحملة من خلال توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق أهدافها، مع التأكيد على زيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة، لتحقيق المستهدف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .