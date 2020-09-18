3 مرشحين محتملين للنواب يتقدمون بأوراقهم في المنوفية

واصلت محكمة شبين الكوم بالمنوفية تلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، وسط تشديدات أمنية مكثفة .

وشهدت اللجنة في اليوم الثامي لتلقي الأوراق، استقبال أوراق 3 مرشحين محتملين وهم "محمد عبدالغني عبدالعزيز" دائرة قويسنا وبركة السبع وحصل علي رمز المنشار، و"نشات السيد مفتاح" عن دائرة تلا والشهداء وحصل علي رمز السيف، وإيهاب أبوزيد عبدالباري عن دائرة "تلا والشهداء" وحصل علي رمز المكتب.

جدير بالذكر، أن لجنة تلقي أوراق المرشحين بمحافظة المنوفية، شهدت أمس تقدم 102 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب عن دوائر المركز والمدن بمحافظة المنوفية، ونجح مرشحو حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري في الحصول علي الترتيب الأول في كافة الدوائر بالمحافظة .