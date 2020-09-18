"صحة المنوفية": 20 ألف مسحة كورونا خلال الفترة الماضية

ترأس الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مجلس أمناء المستشفيات، بحضور صبري حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بصحة المنوفية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الطاقم الطبي، والذين قدموا أرواحهم في سبيل الواجب الوطني.

وعرض المجلس إنجازات المستشفيات التي جرت خلال الفتره السابقة، والتي تتمثل في إنشاء معمل pcr لعمل مسحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعمل أكثر من 20 ألف مسحة لمرضى فيروس كورنا بحميات شبين.

كما جرى عرض، إنشاء وحدات الشبكية والحول وتجميل الجفون والقناه الدمعية برمد شبين.

وعرضت مديرة صحة شبين إنجازات الإدارة فيما يخص المبادرات الرئاسية حول صحة المرأة والسمعيات، وكذلك والتجهيزات والاستعدادات التي تمت للبدء في مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة غير السارية ضغط وسكر والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وعرض خلال الاجتماع الحاجة إلى توفير تنك أكسجين بسعة 10000 آلاف لتر، وكذلك إنشاء وحدة كلي خاصة بالأطفال، وجهاز تعقيم للرمد وميكرسكوب جراحي .