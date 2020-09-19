الأم المثالية لذوي الاحتياجات الخاصة تتقدم بأوراق ترشحها للبرلمان

بإصرار واضح تعلمته عبر السنين، تقدمت، اليوم، أمينة عبدالحميد، الموظفة السابقة بهيئة قصور الثقافة ورئيسة جمعية عودة الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، والأم المثالية لذوي الاحتياجات لعام 2020، إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، مستندة على مشايتها ذات العجلات.

بعد مشوار طويل من الكفاح من أجل رعاية أسرتها، والدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال جمعية عودة الأمل التي أسستها، وتوليها منصب أمينة المرأة لذوي الهمم في حزب أبناء مصر، فوجئت أمينة باتصال من أمينة المرأة بالحزب، رحاب أبوغزالة، لتخبرها بترشيحها على قائمة الحزب بالصعيد عن دائرة إمبابة.

كان قرار ترشيح السيدة البالغة من العمر الآن 57 عاما، بمثابة تتويج لجهودها في العمل الانساني والخدمي، التي تضمنت عمل مكتب تأهيل مهني لهم، ومكتب للشئون الاجتماعية للمساعدة في تفعيل القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن جهودها كأم مثالية، نجحت في تربية ثلاثة أبناء، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا.

تهدف أمينة من ترشحها، حسب تأكيدها، أن "تقول للعالم كله أن المعاق له حق في كل شىء، وبدلا من أن ينظر له أحد نظرة عطف، يجب أن تكون هناك آليات في كل الجهات الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات لهم، وتمتعهم بها كما هو الحال مع أي مواطن".