رئيس شبين القناطر: الإزالة الفورية للمخالفات الحديثة

عقد اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء القرى اليوم، للتنبيه عليهم بضرورة متابعة أي أعمال تتم بالمخالفة سواء داخل أو خارج الحيز العمراني، ووقف الأعمال المخالفة والإزالة الفورية لهذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون انتظار.

وشدد رئيس مدينة شبين القناطر على رؤساء القرى الاهتمام برفع مستوى النظافة وحالة الطرق بنطاق كل وحدة، وإنارة الشوارع، والمتابعة الميدانية بصفة مستمرة على جميع الخدمات، وعرض التقارير عليه بأي مستجدات، كما تم التنبيه على إنهاء مصالح المواطنين، وتذليل العقبات والصعوبات أمامهم.

وفي السياق، استعدت شبين القناطر لموسم الأمطار، حيث تم البدء في تطهير ورفع كفاءة غرف صرف مياه الأمطار بالمدينة، بدايةً من شارع بورسعيد ومجلس المدينة، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مجدي البكري، نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع فنيين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعمال ومعدات مجلس المدينة، لرفع ناتج التطهير.