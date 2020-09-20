تأجيل إعلان نتائج المقبولين بالجامعات الأهلية 72 ساعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل إعلان نتائج اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة الثلاثة "الجلالة والملك سلمان والعلمين"، لفترة لن تزيد عن 72 ساعة، لحين مراجعة المستندات المرفوعة من قبل الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق ببرامج وكليات الجامعات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ التأجيل جاء بسبب الإقبال بأعداد كبيرة على البرامج والكليات من قبل مختلف الشهادات (ثانوية عامة، شهادات دولية، شهادات عربية)، ووجود الكثير من المستندات المرفوعة على الملف الشخصي للطلاب المتقدمين للجامعات بشكل غير دقيق وواضح، حرصا من الجامعة على عدم تأثير قيام بعض أبنائنا الطلاب برفع مستندات غير مدققة داخل ملفهم الشخصي على فرص قبولهم في الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال الدكتور محمد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه تقرر قبول 5 آلاف طالب بالجامعات الثلاث كمرحلة أولى العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنّ اختبارات القبول (المجمعة- الإنسانيات- اللغة الانجليزية)، انطلقت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وكانت باللغة الإنجليزية، ثم اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 150 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون شكاوى، موجهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنّه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أنّ تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق 21 سبتمبر الحالي.