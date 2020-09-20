مغادرة ووصول 173 ألف راكب على متن 148 رحلة بمطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 7500 مسافر، فيما تغادر 74 رحلة سفر تقل على متنها 9870 راكبًا من مختلف الجنسيات إلى عدة وجهات أوربية وعربية وآسيوية وإفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول حوالي 17298 راكبًا على متن 148 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وكانت الشركه الوطنية القابضة "مصر للطيران"، قد أعلنت أنها ستسيّر اليوم الأحد 38 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى تورنتو، وبغداد، ونادجمينا، والرياض، ولندن، وميلانو، وباريس، وروما، وأبوجا، وفرانكفورت، وامستردام، وبرلين، والدمام، والخرطوم، وبيروت، والشارقة، وواشنطن، و 3 رحلات جوية لكل من دبي وجدة، ورحلتين لكل من أبوظبي واسطنبول، و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، وطابا، والأقصر، إضافة إلى 5 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5000 راكب.