منافسة شرسة في دوائر "المنوفية" من قبل المرشحين لانتخابات النواب

تشهد الأيام الأولى للترشح لعضوية مجلس النواب في محافظة المنوفية، منافسة شرسة في معظم دوائر المحافظة، وتشهد دائرة شبين الكوم منافسة قوية بين كثير من المرشحين، ومن بينهم أحمد حجازي وماجد أبوالخير مرشحا حزب مستقبل وطن، وخالد راشد نقيب المحامين عن حزب المصري الديمقراطي، واللواء العناني حمودة عن حزب الشعب الجمهوري.

وتشهد دائرة الباجور، صراعًا شرسًا على مقعد واحد فقط، حيث يترشح محمود البرعي عن حزب مستقبل وطن، ونور ناشي عن حزب الشعب، وعدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة، فضلًا عن تواجد عنصر الشباب والمرأة، وهي الدائرة التي تقدمت فيها امرأة بأوراق ترشحها حتى الآن.

وتشهد الانتخابات في دائرة "سرس الليان- منوف- السادات" هدوءاً حذراً في ظل ترشح أيمن معاذ وأحمد أبو زيد عن حزب مستقبل وطن، وأسامة شرشر مستقل.

وتشهد دائرة تلا والشهداء منافسة كبيرة بين المرشحين، حيث يترشح على المقعد الفردي كريم طلعت السادات إبراهيم خليف عن حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال عبدالحفيظ نصير.

كما تشهد دائرة "قويسنا وبركة السبع" منافسة قوية، حيث تقدم سامي فتوح عن حزب مستقبل وطن، وعلي حماد عن حزب الشعب الجمهوري، وعصمت زايد عضو مجلس النواب، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب.