بريد الوطن.. همسة طيف

كأنه الصبح قلبى والهوى اشتاقا

واساه ليل لخيط الفجر تواقا

فى كف ميمنة تصد مشأمة

نثرت يا ألقا بالوجد أشواقا

ألقت بلهفتها النيران فانتفضت

بسهدها تقرع الأبواب إطراقا

ليل المتاهة صبح فى أعنته

إذ تستدير رحى الديجور إشراقا

يا رب لحظ رهيف العشق منسكب

منه التقاء وصال الطيف إحراقا

تصب شهد الهوى فى صمتها خجل

تبوح جرأته الألحان أبواقا

وتعترى حسنه والأفق يحسده

يا رب شعر حباه الحق أذواقا

من نيل قافية سكرى يشاكسها

لحن الخلود تصب الحسن إعتاقا

وتزدرى أعين الأحقاد من نسجوا

شم القصيد يشق الصبح رقراقا

ملهاتهن بكف الهجر يأسرها

سهد ووجد وجيب الصبر قد حاقا

قارونها وشفاه الكبر قد هبطت

تسارعت لهفة تصب إغداقا

من صعدة الوجد يرنو الشوق محترقا

من ينصف الشوق يلقى الوصل أوداقا

عبدالناصر الكومى

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