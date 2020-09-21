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محمود مسلم

بريد الوطن.. همسة طيف

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
الهوى

الهوى

كأنه الصبح قلبى والهوى اشتاقا

واساه ليل لخيط الفجر تواقا

فى كف ميمنة تصد مشأمة

نثرت يا ألقا بالوجد أشواقا

ألقت بلهفتها النيران فانتفضت

بسهدها تقرع الأبواب إطراقا

ليل المتاهة صبح فى أعنته

إذ تستدير رحى الديجور إشراقا

يا رب لحظ رهيف العشق منسكب

منه التقاء وصال الطيف إحراقا

تصب شهد الهوى فى صمتها خجل

تبوح جرأته الألحان أبواقا

وتعترى حسنه والأفق يحسده

يا رب شعر حباه الحق أذواقا

من نيل قافية سكرى يشاكسها

لحن الخلود تصب الحسن إعتاقا

وتزدرى أعين الأحقاد من نسجوا

شم القصيد يشق الصبح رقراقا

ملهاتهن بكف الهجر يأسرها

سهد ووجد وجيب الصبر قد حاقا

قارونها وشفاه الكبر قد هبطت

تسارعت لهفة تصب إغداقا

من صعدة الوجد يرنو الشوق محترقا

من ينصف الشوق يلقى الوصل أوداقا

                                                                           عبدالناصر الكومى

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