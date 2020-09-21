بريد الوطن.. همسة طيف
كتب:
بريد الوطن
09:59 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
الهوى
كأنه الصبح قلبى والهوى اشتاقا
واساه ليل لخيط الفجر تواقا
فى كف ميمنة تصد مشأمة
نثرت يا ألقا بالوجد أشواقا
ألقت بلهفتها النيران فانتفضت
بسهدها تقرع الأبواب إطراقا
ليل المتاهة صبح فى أعنته
إذ تستدير رحى الديجور إشراقا
يا رب لحظ رهيف العشق منسكب
منه التقاء وصال الطيف إحراقا
تصب شهد الهوى فى صمتها خجل
تبوح جرأته الألحان أبواقا
وتعترى حسنه والأفق يحسده
يا رب شعر حباه الحق أذواقا
من نيل قافية سكرى يشاكسها
لحن الخلود تصب الحسن إعتاقا
وتزدرى أعين الأحقاد من نسجوا
شم القصيد يشق الصبح رقراقا
ملهاتهن بكف الهجر يأسرها
سهد ووجد وجيب الصبر قد حاقا
قارونها وشفاه الكبر قد هبطت
تسارعت لهفة تصب إغداقا
من صعدة الوجد يرنو الشوق محترقا
من ينصف الشوق يلقى الوصل أوداقا
عبدالناصر الكومى
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