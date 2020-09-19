بريد الوطن.. أماكن لا تُنسى.. مطحن بُن سفيانوبلو

سوف نسبح فى عالم الذكريات الجميل ونتعرف على مكان يتمتع بذكريات جميلة، مكان كلما سرنا أمامه شعرنا شعوراً رائعاً بالحنين للماضى الجميل، سوف نتجول اليوم فى أرجاء حى المنشية بالإسكندرية، حيث نجد مطحن بن سفيانوبلو تنبعث منه رائحة القهوة ذات المذاق الفريد ممزوجة بأصالة الزمن الجميل، يعود هذا المكان إلى عام 1908 حيث كان فى البداية -كما روى السيد محمد طنطاوى أحد أصحاب المطحن والجيل الثالث لعائلة طنطاوى- مكتب بريد يملكه يونانى يدعى سفيانوبلو الذى ورثه ابنه ميخائيلى الذى كان صديقاً لجد السيد محمد طنطاوى، وقد أسسا معاً شراكة وقاما بتحويل مكتب البريد إلى مطحن للبُن وذلك عام 1932 وفى ذلك الوقت لم يكن هناك سوى أربعة موظفين يونانيين فقط، وعندما رغب ميخائيلى فى العودة إلى اليونان قام ببيع نصيبه فى المطحن لعائلة طنطاوى، ونظراً لاعتزاز الجد الأكبر لعائلة طنطاوى بالصداقة التى كانت تجمعه بميخائيلى سفيانوبلو أبقى على اسم المطحن كما هو، كان يتوافد إلى المطحن العديد من المشاهير أمثال الرئيس الراحل أنور السادات والمطرب اليونانى الشهير ديميس روسوس، وكان يوجد بهذا المطحن ركن يسمى ركن المقهى الصغير لم يختص المطحن بتقديم القهوة فقط بل كان يقدم الشاى والكاكاو.

مينا سمير

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