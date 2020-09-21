بريد الوطن.. مواطن لا يحمل ذاكرة السمك

«انزل يا سيسى.. بنحبك يا سيسى».. من فينا لا يتذكر هذه الصيحات المدوية التى كانت تدوى فى أرجاء مصر، من قلوب مصرية مخلصة لوطنها ومؤمنة بصدق النية لدى رجل اسمه عبدالفتاح السيسى، لم يتأخر لحظة فى تلبية النداء ولم يفكر أبداً فى المصير المنتظر له إذا تمكن أعداء الشر منه، وهو الرجل الذى جاء فى ظرف لم يتكرر فى تاريخنا المعاصر مع أى زعيم حكم هذا البلد العظيم، من أجواء خيم عليها إجرام من جماعة حملت الكره لمصر والقتل وسفك الدماء وعشنا معها أياماً سوداء كنا على مقربة من أن نفقد الأمل فى عودة هذا الوطن بعد كل المشاهد المؤلمة سواء داخل مصر أو خارجها من الدول القريبة منا التى دخلت نفقاً مظلماً لم تخرج منه حتى وقتنا الحالى ولا يمكن أن ينكر منصف وطنى أن السيسى تسلم أشباهاً لدولة عظيمة، ورويداً رأينا الخير ينبت على أرض جديدة وأصبحنا نرى وطناً قوياً وجيشاً ومشاريع أذهلت الخارج قبل الداخل الذين أصبحوا يخافون من هذا الرجل الذى استطاع أن تكون لمصر معه كلمة وشأن ولكن الآن هناك من يعمل على أن يعيدنا للمربع صفر مستغلاً ما قامت به الدولة، علينا أن نتذكر ما مضى جيداً ولا تكون ذاكرتنا كالسمك.. تحيا مصر.

محمد الطرابيلى

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