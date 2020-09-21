رئيس التحرير

محمود مسلم

مطار القاهرة يستقبل 2014 مسافرا من جنسيات مختلفة

كتب:

أيمن حمزة
01:14 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
المطار يستقبل 2014 مسافر من جنسيات مختلفه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

المطار يستقبل 2014 مسافر من جنسيات مختلفه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 22 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها نحو 2014 مسافرًا، قادمين من عدة جهات أوربية، وعربية، وإفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 22 رحلة قادمة من عدة وجهات، منها لندن، وفرانكفورت، وروما، وفيينا، واسطنبول، وأثينا، وأديس أبابا، وأبو ظبي، ودبي، وجدة، والرياض، وأبها، والخرطوم، ومسقط، والبحرين، وبيروت، وعدن، وبغداد.

وتتخذ سلطات المطار كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والسائحين والعاملين بصالات السفر والوصول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل 148 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يسير اليوم 142 رحلة لمختلف دول العالم

غدا.. مطار الأقصر الدولي يستقبل رحلة من القاهرة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 79 رحلة دولية خلال الـ24 ساعة القادمة

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 69 رحلة جوية

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 81 رحلة من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 82 رحلة تقل نحو 10 آلاف راكب

مطار القاهرة الدولي يستقبل 4405 ركاب من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 22835 مسافرا خلال الـ24 ساعة القادمة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12414 مسافرا خلال الـ24 ساعة الماضية