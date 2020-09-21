مطار القاهرة يستقبل 2014 مسافرا من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 22 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها نحو 2014 مسافرًا، قادمين من عدة جهات أوربية، وعربية، وإفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 22 رحلة قادمة من عدة وجهات، منها لندن، وفرانكفورت، وروما، وفيينا، واسطنبول، وأثينا، وأديس أبابا، وأبو ظبي، ودبي، وجدة، والرياض، وأبها، والخرطوم، ومسقط، والبحرين، وبيروت، وعدن، وبغداد.

وتتخذ سلطات المطار كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والسائحين والعاملين بصالات السفر والوصول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.