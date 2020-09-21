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بالصور.. مدينة طور سيناء تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من التطوير

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حماده الشوادفي
09:42 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
مدينة الطور

مدينة الطور

تزينت ميادين مدينة الطور بجنوب سيناء بالأعلام المصرية، استعدادًا لاستقبال عدد من الوزراء يوم الخميس المقبل، لافتتاح  8 مشروعات تنموية ضمن المرحلة الأولى لتطوير المدينة بتكلفة تتعدى 100 مليون جنيه، وتتضمن هذه المشروعات ممشى أهل مصر، شارع 306، ميدان أفريقيا، ومركز دعم وتمكين المرأة، كورنيش المدينة، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز، ومقر جامعة الملك سلمان.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، في تصريح له اليوم الاثنين، إنه جرى الانتهاء من تخطيط الشوارع، ووضع علامات إرشادية للمرور، ورفع أعلام مصر بكافة الشوارع والميادين الحيوية، وتجميل الشوارع من كلا الجانبين .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى إنشاء 100 ساري بالمدينة، ورفع الأعلام المصرية عليها، احتفالًا بالانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المدينة، وجار وضع اللمسات النهائية لتكون المدينة جاهزة لاستقبال ضيوفها.

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