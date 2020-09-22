عقوبات قاسية على كمسارية القطارات حال التجاوز في حق الركاب

طالبت هيئة السكة الحديد من مشرفي وكمسارية القطارات بضبط النفس أثناء التعامل مع الركاب، وعدم التجاوز فى حق أى راكب، وأن يكون التعامل فى إطار القانون، وذلك بعد واقعة التجاوز والتنمر من قبل كمسارية قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، فى حق أحد الركاب جندي مجند بالقوات المسلحة، وتدخل صفية إبراهيم والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار، ودفع قيمة تذكرة القطار للمجند ومنعت حدوث كارثة إنسانية.

السكة الحديد: عدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة

وأكدت هيئة السكة الحديد، على جميع الكمسارية بعدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، ولكن بدون تجاوز فى حق أى راكب، والتعامل فى إطار القانون بمعنى فى حال وجود راكب رفض دفع قيمة تذكرة القطار يتم عمل محضر فورى له، واستدعاء شرطة القطار، ويتم تطبيق الغرامة الفوية عليه إضافة إلى ثمن التذكرة، وبذلك لن يسمح بالتجاوز فى حق أى مواطن.

ورصد "الوطن"، العقوبات المنتظرة على الكمسارية حال التجاوز فى حق أى راكب.. وهى كالتالى:

1- خصم 50 يوما من مرتب مشرف القطار حال التجاوز فى حق أى راكب.

2- خصم 15 يوما من مرتب كمسري القطار حال التجاوز فى حق أى راكب.

3- الفصل النهائي لأى مشرف قطار وكمسري حال تكرار التجاوز فى حق أى راكب.

4- نقل أى مشرف قطار إلى العمل بقطار البضائع حال التنمر من أحد الركاب.

5- نقل أى كمسري قطار إلى العمل بقطار البضائع حال التعدى والتنمر بالفظ والقول على أى من الركاب.

6- خضوع مشرف وكمسري القطار إلى تحليل مخدرات وكشف طبى ونفسي حال القيام بالتجاوز فى حق أى مواطن.

يذكر أن واقعة التجاوز فى حق مجند بالقوات المسلحة بدأت عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كشف الفيديو أن المجند كان يستقل قطار 948 المنصورة/القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته، وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار، حتى تدخلت السيدة وقامت بدفع ثمن التذكرة للمجند.

وقدمت وزارة النقل، اعتذارا رسميا بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة"، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.