مدير عام "المنزلة": إزالة 5571 حالة تعدٍّ على مساحة 13060 فدانا على البحيرة

قال المهندس مجدى زاهر، مدير عام بحيرة المنزلة، إنه تمت إزالة جزء كبير من التعديات يقدر بـ5571 حالة تعدٍ على مساحة 13060 فداناً على مستوى المحافظات الثلاث دمياط والدقهلية وبورسعيد، فيما لا يزال 172 حالة تعدٍ ستتم إزالتها خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت نسبة التنفيذ عن مجمل تعديات البحيرة 99.5%، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى للجهات المعنية بتطهير وتنمية البحيرة.

وأشار «زاهر»، لـ«الوطن»، إلى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية، بإزالة الحوش والسدود والمزارع السمكية المخالفة لقانون الصيد داخل بحيرة المنزلة، كما قامت الهيئة الهندسية بتطهير البحيرة من الغاب والبشنين «ورد النيل»، كما قامت بتطهير الحوش وإزالتها، كما يتم تكريك الجزر العالية فيها للوصول لعمق متر و75 سم أو مترين حتى لا يعود المخالفون من جديد، ما أدى إلى إحداث تغير بيئى متمثل فى إعادة سريان المياه، حيث دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرة.

وعن التغير النوعى فى البحيرة، قال «زاهر» إن أصنافاً جديدة من الأسماك دخلت مياه البحيرة مثل «الدنيس، الكابوريا، البلطى، البورى والقاروص»، وتمت جميع الإزالات من بينها جزيرتا العزبى وعبده الصالحى فى الدقهلية، أما دمياط فتمت الإزالات كلها، وكذلك بورسعيد، ولم يتبق سوى 16 حالة تعدٍ.

ولفت «زاهر» إلى قيام الهيئة الهندسية بحفر وتطهير البحيرة واستعادة كفاءتها، الأمر الذى أدى إلى تحسن بيئى ونوعى، كما تم الدفع بـ32 كراكة من شركتى التحدى والإمارات ومعدات الهيئة الهندسية، ما أدى إلى إنشاء حزام أمنى على حدود البحيرة حتى وصلت مساحة البحيرة إلى 250 ألف فدان بدلاً من 175 ألف فدان صالحة للصيد الحر داخل البحيرة.