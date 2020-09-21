بـ58 مليون جنيه.. شبين الكوم أول مركز يعلن انتهاء التصالح بنسبة 100%

سجلت قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الانتهاء من جميع المصالحات بنسبة 100%، حيث تم تقديم 22 ألف طلب مصالحة على مستوي جميع القري بالمركز، وتم جمع مبلغ 58 مليون جنيه بواقع 25% من قيمه التصالح علي المخالفات.

وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز مدينة شبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جميع القرى أنهت حالات التصالح على مخالفات البناء، موضحة أن عددا من تلك الحالات كان داخل الكتلة السكنية وعددهم 38 حالة، وتم تقديم المصالحة والمبلغ الكلي وتم تسوية مواقفهم وإصدار تراخيص لهم، موضحة أن المركز يختلف عن المدينة والتي ما زالت تستقبل الطلبات.

وأضافت رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، أن جميع المواطنين التزموا بتقديم أوراق المصالحات ومقدم التصالح البالغ قيمته 25% من المبلغ، موضحة أن سعر المتر في جميع القرى بلغ 50 جنيها للمتر الواحد وفق تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأشارت إلى أن أغلى المصالحات في المخالفات على الأراضي الزراعية، كانت من نصيب أحد ملاك قاعات أفراح الذي قدم تصالحا بقيمة أقل من مليون جنيه بقليل، مشيدة بأهالي مركز شبين الكوم وحرصهم على تقديم المصالحات وتسوية مواقفهم والتزامهم بالقانون.