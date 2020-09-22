تأخيرات قطارات الوجهين القبلي والبحري المتوقعة اليوم.. تصل لـ45 دقيقة

أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة الأيام الجارية من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط "القاهرة - الإسكندرية" متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

ثانياً: خط "القاهرة - السد العالي" متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- "القاهرة - أسيوط" مدة 45 دقيقة.

- "أسيوط - أسوان" مدة 30 دقيقة.

ثالثاً: خط "بنها - بورسعيد" متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعاً: خط "طنطا - المنصورة - دمياط" متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة.

واعتذرت هيئة السكة الحديد، لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

وأهابت هيئة السكة الحديد، بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

رئيس السكة الحديد: تحديث المنظومة سيعمل على القضاء على التأخيرات وتقليل حوادث القطارات

كان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أكّد أنَّ الهيئة تنفذ مشروعات تحديث البنية التحتية لسكك حديد مصر بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، موضحًا أنَّ جميع القطارات العاملة على الخطوط تخضع لصيانات دورية، لتقديم كافة الحماية والآمان لجمهور الركاب المسافرين، لافتًا إلى أنَّ العمل يسير بصورة منتظمة، وأن السكة الحديد ستكون متطورة وآمنه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "رسلان"، لـ"الوطن"، أنَّ التجديدات التى تتم حاليا بمنظومة السكة الحديد سيعمل على إنتهاء جميع تأخيرات القطارات، إضافة إلى تقليل حوادث القطارات، لافتا إلى أن أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّدا أنَّه لا يوجد أي إصابات وقعت بين الركاب منذ ظهور الجائحة، وأنَّ الهيئة تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات بشكل دوري حفاظًا على أرواح المواطنين.