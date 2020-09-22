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اليوم.. سفر ووصول 167 رحلة بمطار القاهرة على متنها 20 ألف راكب

كتب:

أيمن حمزة
10:52 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
مطار القاهرة يستقبل اليوم سفر ووصول 167 رحلة لنقل 20 ألف مسافر من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة يستقبل اليوم سفر ووصول 167 رحلة لنقل 20 ألف مسافر من جنسيات مختلفة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 9 آلاف مسافر، كما يغادر المطار 84 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية أو عربية وأفريقية، تقل على متنها نحو 11 ألف مسافر من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنَّ صالات السفر و الوصول ستشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول 20 ألف راكب على متن 167 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

كانت الشركه الوطنية القابضه "مصر للطيران"، أعلنت أنَّها ستسير اليوم 39 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "أثينا، روما، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، أبو ظبي، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، أبها، لاجوس، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، موسكو، واشنطن"، و3 رحلات جوية إلى كل من: دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى الرياض، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، بالإضافة إلى و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب من جنسيات مختلفة.

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