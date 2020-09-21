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"مصر للطيران" تسير 39 رحلة على متنها 4600 راكب غدا

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الوطن
12:53 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
مصر الطيران

مصر الطيران

تسير شركة مصر للطيران، غدًا، 39 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "أثينا، روما، لندن، ميلانو، فيينا، لإسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، أبها، لاجوس، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، موسكو، واشنطن".

وأكدت تسيير 3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى الرياض، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، إضافة إلى 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب.

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