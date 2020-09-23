طور سيناء ترتدي ثوبا جديدا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير

ترتدي مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ثوبها الجديد عقب الانتهاء من مرحلة التطوير الأولى، التي جعلتها تشهد طفرة في مجال الخدمات الترفيهية التي تقدم للمواطنين.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى وضع خطة تنفذ على مرحلتين لتطوير المدينة، لإقامة مشروعات خدمية ترفيهية تحول المدينة لواجهة سياحية وترفيهية تستقبل الزائرين يوميًا، و جعلها على قائمة المدن السياحية بالمحافظة، وذلك من خلال استغلال مقومات المدينة الساحلية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له الثلاثاء، أنه جرى الانتهاء من مرحلة التطوير الاولى بتكلفة تتخطى 100 مليون جنيه، وتتضمن ممشى أهل مصر، وإعادة رصف بعض الطرق بطول 5 كيلو متر، وتطوير الكورنيش بطول 3 كيلو مترات، واقامة شارع 306 الذي يقام على غرار مدينه القاهرة ليفتح من خلاله 120 فرص عمل للشباب بإقامة أكشاك لتقديم خدمات من خلالها للزائرين وقاصدي المدينة، وتطوير مركز دعم المرأة.

وتابع المحافظ: كما تتضمن تطوير شاطئ الفيروز بإقامة 10 شاليهات تستخدم لليوم الواحد، وأماكن خضراء، وملاعب شاطئية لكرة القدم والطائرة، وإنشاء 9 جداريات بطول الكورنيش كل جدارية تمثل مدينة من مدن المحافظة، بالإضافة إلى المشروع القومي الكبير الخاص بجامعة الملك سلمان ومقرها بمدينة الطور.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه من المقرر أن يجرى افتتاح المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وسط احتفالية شعبية.

وأوضح أنه سيجري البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المدينة في بداية أكتوبر المقبل، وتتضمن تطوير المسرح الصيفي المكشوف، التابع للثقافة بالتعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، وتطوير منطقة حمام موسى، لتحويلها إلى مشفى عالمي.