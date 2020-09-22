فيديو.. كاميرا مراقبة تسجل اعتداء سائق توك توك على فتاة: ضربها بالشلوت

بعد ساعات قليلة من نشر"الوطن" واقعة اعتداء وتنمر بعض الشباب على مسن، تفاعل معه العديد من القراء الذين استنكروا الواقعة المشينة وانهالوا بالتعليقات الغاضبة مطالبين بمحاكمة هؤلاء الجناة، وكان من بينهم أحمد أبوالشيخ الذي علق على الواقعة بفيديو آخر حول واقعة تنمر جديدة.

سائق توك توك يطيح بقدمه فتاة من على الطريق

وتواصل أبوالشيخ مع "الوطن" بشأن الفيديو الذي يظهر به حالة اعتداء إحدى الفتيات، وسجلته كاميرا مراقبة.

بدأت الواقعة عندما كانت تسير ثلاث فتيات بحذر على جانب الطريق، ثم قام سائق توك توك بإخراج قدميه بسرعة وركل الفتاة الثالثة القريبة من التوك توك، لتتلقى الفتاة الضربة بكل قوة ما أدى إلى سقوطها على الأرض بعيداً.

وتم تسجيل الحادث بالصدفة بعدما التقطته كاميرا مراقبة الخاصة بأحد المحال الواقعة أمام الطريق.

وكان هذا الفيديو قد نشره أحد متابعي "الوطن" على خلفية واقعة التنمر التي نشرتها الجريدة صباح اليوم، بعد قيام بعض الشباب بالاعتداء على رجل مسن محاولين الاستهزاء به والسخرية منه.

الأمر الذي رفضه الرجل وحاول الابتعاد عنهما ممسكاً بحقيبته، فانقض عليه أحدهما ساخرًا محاولًا أخذ الحقيبة منه، ودفعه الأخير عدة مرات، ورفعه على ظهره والالتفاف به في الهواء، في ظل ضحك واستهزاء من زملاء الشاب الذين كانوا يصورون "الواقعة المشينة".

وانهالت التعليقات من رواد موقع التواصل الاجتماعي مستنكرين الواقعة ومطالبين بمحاسبة هؤلاء الجناة، على عدم احترامهم للرجل المسن خصوصًا بعد أن انهالت الضحكات من جانب الجناة وهم يصورون اعتدائهم.

وكانت هذه الواقعة هي الثانية في هذا الأسبوع، بعد أن تنمر شابين على رجل مسن يعاني من مرض نفسي، ثم ألقيا به في مصرف وسط القمامة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق في الفيديو، حتى ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض عليهم، بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات الأولية بالواقعة، أنَّ المسن الذي ظهر في الفيديو "صلاح. خ" وشهرته "عاشور" من مواليد 1960 ويقيم في نجع "الأخيضر" دائرة مركز شرطة المراغة، وأن الشباب دفعوه في ترعة المرة المجاورة لطريق الأخيضر.