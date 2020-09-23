مصادر: عودة الرحلات بين مصر وفرنسا يؤكد نجاح الإجراءات ضد كورونا

أبدى قيادات وزارة الطيران المدني سعادتهم بقرار عودة السياحة الفرنسية إلى المدن السياحية الشاطئية بمصر، وقالت مصادر مطلعة، إن هناك تنسيقا دائما بين وزارتي السياحية والآثار، وبين الطيران المدني، ونعمل بشكل مستمر على تذليل كافة العقبات، لدعم قطاع السياحة والسفر.

وأكدت المصادر أن استئناف الرحلات الجوية بين فرنسا والمطارات الشاطئية، مؤشر حقيقي على نجاح الإجراءات الأمنية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابعت المصادر، إن مطارتنا مَّؤمنة بنسبة 100% ونسعى دائما لتحقيق أعلى نسب الأمان، ونعمل دائما على راحة وخدمة المسافرين والوافدين والسائحين، ونسعى دائما لعودة جميع دول العالم التي أوقفت تشغيل رحلاتها للمدن الساحلية عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كان إستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، أعلن عن قيام بلاده باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، حسب بيان أصدرته وزارة السياحة المصرية اليوم، اليوم، وذلك على هامش لقاء عقده خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إستيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآثري.