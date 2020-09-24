زيادة المصروفات الدراسية تشعل فيس بوك.. والجامعات تؤكد: الزيادة طبيعية

أثار قرار زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد بالجامعات الحكومية 2020-2021، استياء عدد من الطلاب عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في حين أكد عدد من رؤساء الجامعات أن الزيادة طبيعية، ولا تمثل أي شيء بالنسبة للخدمات المقدمة للطلاب، مؤكدين أنها زيادة بسيطة على رسوم بعض الخدمات ومساهمة ضئيلة في ظل الخدمات المقدمة في النظام الجديد.

وأعلنت عدد من الجامعات الحكومية، خلال الأيام الماضية، المصروفات الدراسية الجديدة للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بعد أن انتهى مكتب التنسيق الإلكتروني من أعمال توزيع طلاب المرحلتين الأولى والثانية على الجامعات للبدء في استقبال أوراق المتقدمين للكليات العلمية والنظرية، وتراوحت الزيادة للمصروفات الدراسية تحت بند "الخدمات" بين 10% و20% في عدد من الجامعات، وبين 100 جنيه و200 جنيه بمختلف الكليات.

من جهته، قال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، أنه تم زيادة المصروفات الجامعية للكليات بنسبة بسيطة تماشيًا مع التطور القائم على المناهج الدراسية في ظل التعليم الهجين، مشيرًا إلى أن مصروفات الكليات العلمية تبلغ 1200 جنيه والكليات النظرية 1000 جنيه.

وأوضح بيومي، أن الزيادة في المقررات طبيعية، وتتماشى مع الخدمة المقدمة بمختلف الكليات، ونظرًا للتطور الجديد فيما يتعلق بالمقررات الإلكترونية والمناهج الدراسية والتحديث للبينة التحتية، موضحاً أن نسبة الزيادة تتراوح عن العام الماضي بنسبة من 10% إلى 20%.

رئيس جامعة المنيا: زيادة المصروفات من 100 لـ 200 جنيه وفقًا لتخصصات الكليات

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن مجلس الجامعة اتخذ قراراً بزيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2020-2021، بنسبة تتراوح من 100 جنيه لـ 200 جنيه عن العام الماضي، وفقاً لتخصصات الكليات والاحتياجات العلمية لها، مؤكدًا أن الزيادة تكون في الخدمات المقدمة وليست في المصروفات الرئيسية، لافتًا إلى أنها لا تساوي شيئًا من القيمة الفعلية للخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الزيادة في الخدمات، ترجع للتقنيات الجديدة والخدمات التي بدأت الجامعات في توفيرها لتتماشى مع نظام التعليم الهجين القائم على أنظمة التعليم عن بعد والمناهج الإلكترونية وغيرها من الخدمات التعليمية الحديثة.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن هناك زيادة بسيطة سيتم إقرراها الفترة المقبلة على بعض الخدمات المضافة على قيمة المصروفات الدراسية بنسبة تتراوح ما بين الـ10% لـ 20%، موضحًا أنها ستكون بسبب بعض الخدمات الإضافية للإنترنت والمقررات الدراسية وغيرها.

عين شمس تكفل غير القادرين وتقدم لهم المقررات الإلكترونية مجانًا

وعلى صعيد آخر، انتهت جامعة عين شمس من إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج المعد مسبقًا وهي كليات (الآداب، الحقوق، التجارة، التربية، البنات)، وذلك في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2020-2021.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية الانتهاء من هذه الخطوة، مشيرًا إلى الكثافة العددية الكبيرة لنسب التحاق الطلاب بهذه الكليات، في ظل حرص الجامعة على مواكبة التطور الحادث في النظم التعليمية عالميًا ومحليًا، فضلًا عن ضرورة التماشي مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على نظم التعليم.

وأضاف سعود أنه سيتم تسليم الطلاب أسطوانات مدمجة شاملة مقرر الفصل الدراسي الأول كاملًا، بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب، للدخول على المنصة التعليمية الخاصة به وكذلك كافة ما يتعلق بها من روابط أو مواقع تعليمية.

وأكد سعود أن تطبيق النظام الجديد سيقود إلى القضاء تمامًا على استغلال أصحاب المكتبات وتجار المذكرات وغيرهم للطلاب الذين كانوا مضطرين لشراء مذكرات أو كتب بمبالغ باهظة وفي الوقت نفسه عدم وجود موعد محدد للحصول على المقرر، الأمر الذي كان يؤثر سلبًا على فترة مذاكرة الطالب للمنهج واستيعابه بشكل جيد نظرًا لتأخر توافر هذه المناهج بالمكتبات.

وشدد سعود على أن الجامعة تتحمل تكلفة هذه المقررات كاملة لكل الطلاب الخاضعين لنظام التكافل الاجتماعي، وأن الطلاب غير القادرين سيتحملون تكلفة تقل كثيرًا عن تلك التي كانوا يدفعونها نظير كتب أو مذكرات يحصلون عليها من مكتبات أو مصادر غير معلومة وغير خاضعة لأي إشراف جامعي.