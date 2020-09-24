الجيزاوي يبحث سبل التعاون البحثي مع جامعة ألينوي بالولايات المتحدة

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها الدكتورة ناهد إسماعيل الأستاذ بجامعة الينوي بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ومدير معمل الميكروبيولوجيا الطبية لبحث سبل التعاون من خلال منح المشاريع البحثية التي يعلنها المعهد القومي للصحة(NIH) بأمريكا وذلك في مجال الميكروبيوم المعوي وعلاقتة بامراض تدهن الكبد والبنكرياس.

وأشار الجيزاوي، إلى أن الميكروبيوم المعوي مهم في تشخيص وعلاج مرض تشحم الكبد وعلاجه من خلال معرفة شكل ونوعية الميكروبيوم المعوي مما يفيد ذلك في منع تحول التشحم الكبدي إلى سرطانات كبدية، مؤكدا أن مرض التشحم الكبدي يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث تصلب شرايين القلب والتي تؤدي إلى الوفاة لذلك فإن النتائج المتوقعة من المشروع البحثي سوف تمنع حدوث هذة المضاعفات.

جاء ذلك، بحضور أعضاء الفريق البحثي الدكتورة رضا البدوي الأستاذة بكلية الطب البشري والدكتور مدحت رفعت وكيل كلية الطب البشري للدرسات العليا والبحوث.

كان الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدرسات العليا والبحوث قد اعلن حصول الباحثة سمر محمود محمد الباهي المدرس المساعد بكلية الطب البشري علي رسالة دكتوراة عن البحث عن المؤثرات في خوارزميات صنع القرار الخاص بذراعة الخلايا الجذعية في مجموعات مختلفة من امراض دم الاطفال غير الخبيثة وذلك من خلال منحة دراسية للاشراف المشترك حصلت عليها الباحثة ضمن برنامج نيوتن مشرفة حيث استكملت الباحثة دراستها بمستشفي مانشستر الجامعي للاطفال بانجلترا.

ومن جانبها اشارت الباحثة سمر الباهي انة تم اجراء الدراسة علي عدد اربعة وتسعين مريضا من الاطفال تراواحت اعمارهم بين شهر واحد وثمانية عشرة سنة ،تم علاجهم جميعا في مستشفي مانشستر الجامعي بانجلترا.

واوضحت الباحثة ان هولاء الاطفال عانوا من امراض مختلفة تراوحت بين امراض اعتلال خضاب الدم وامراض نقص المناعة وامراض اضطراب الايض وامراض ضعف النخاع ومجموعة اخري من الامراض غير خبيثة.

وأشارت إلى أن هذه الدراسة هي الاكبر من نوعها ، وقد توصلت الدراسة الي اثبات مدي امان استخدام عقار التريوسلفان حتي في الاعمار الاقل من عام بل وعند زراعة النخاع مرتين بنفس العقار وتم ذلك دون مضاعفات ، كما اثبت العقار فاعلية في انجاح عملية زراعة النخاع وبالتالي علاج هولاء المرضي والعبور بهم الي بر الامان.

وتكونت لجنة الاشراف من الجانب المصري الدكتور محمد البكري استاذ طب الاطفال بجامعة بنها ورئيس القسم الاسبق ،والدكتورسامح زكي مدرس طب الاطفال بطب بنها ومن الجانب البريطاني الدكتور روبرت وين استاذ امراض دم الاطفال بجامعة مانشستر بانجلترا.