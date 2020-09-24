تداول مرن.. تعرف على أهمية إنشاء رقم قومي للعقارات في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ترغب في تقنين عملية البناء والتنمية في مصر، مؤكدا أنّ كل عقار في مصر سيكون له رقم قومي، متابعا: "نسعى قبل نهاية 2021 لاستكمال هذه المنظومة بشكل كامل، لتنظيم حركة بيع وشراء العقارات".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس الوزراء، أنّ الرقم القومي للعقارات من شأنه طمأنة المواطنين عند شرائهم أي عقار بأنّه مقنن ورسمي، والحديث هنا عن أي عقار أيا كان، سواء كان تجاريا أو سكنيا أو صناعيا.

فوائد عديدة من إصدار رقم قومي للعقارات والحدات السكنية، أوضحها الدكتور عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، من بينها التداول المرن للعقارات في السوق المصرية، بالإضافة وضمان مطابقة العقار للموصفات الواجب توافرها حتى تضمن سلامته.

وأضاف جادو لـ"الوطن"، أن الرقم القومي للعقار يساعد أيضا في منع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير لأنه مقيدة برقم قومي باسم صاحبه، مشيرا إلى أنه يساعد في مستقبل أفضل للسوق العقارية وشكل العقارات في المستقبل لأنها وفق ضوابط تساعد في تحويل النطاق العمراني للأفضل.

كما يحمي الرقم القومي للعقارات من شأنه حماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزماته فيما يخص وحدته العقارية.

وتابع الخبير العقاري، أنه لتنفيذ ذلك الاقتراح بحاجة إلى قاعدة بيانات لكافة العقارات والوحدات السكنية المتواجدة بالدولة، بالإضافة إلى تنسيق بين عدة جهات لتنفيذ ذلك الاقتراح.