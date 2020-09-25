طوارئ في "الوطنية من أجل مصر" لاختيار مرشحي "النواب"

حالة طوارئ تشهدها الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر لإنجاز التشكيل النهائى لها، أمس، فيما اشتعلت الحرب بين المنافسين بالدوائر الانتخابية قبل بدء الدعاية الانتخابية ووصلت للسباق على حجز أماكن الدعاية وتمزيق لافتات المنافسين.

مصادر: رئيس البرلمان يترشح على قائمة وسط وجنوب الصعيد.. وسباق على أماكن الدعاية فى كفر الشيخ والإسكندرية.. وحرب لافتات بين مرشحى الدقهلية

وتضم القائمة الوطنية 12 حزباً بقيادة «مستقبل وطن»، وبمشاركة أحزاب «حماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصرى الديمقراطى، والشعب الجمهورى، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر»، وتنسيقية شباب الأحزاب، بجانب حزب الوفد الذى لم يحسم موقفه النهائى حتى الآن بسبب خلافات داخلية به. ومن المقرر أن تخوض القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب فى الدوائر الأربع، بواقع 100 مقعد لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و100 مقعد لقطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، و42 مقعداً لقطاع شرق الدلتا، و42 مقعداً لقطاع غرب الدلتا.

24 قبطياً يخوضون الانتخابات ضمن «القائمة الوطنية» أبرزهم «الطماوى ومنصور ومتى وإليكسان وناشد ورمزى ودوس وجرجس والبياضى»

وبحسب المؤشرات الأولية لتشكيل القائمة الوطنية، التى حصلت «الوطن» عليها، ضمت القائمة عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب الحالى، إضافة إلى نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة التى تخوض الانتخابات للمرة الأولى سواء كانوا حزبيين أو مستقلين أو منتمين لتنسيقية شباب الأحزاب، إضافة لعدد كبير من الشباب والمرأة. كما حصدت تنسيقة شباب الأحزاب 14 شاباً أبرزهم محمد عبدالعزيز، والنائب أحمد زيدان، والنائب محمود بدر، والنائب طارق الخولى، وتضم قائمة المشاركين من تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، 2 من زوجات شهداء القوات المسلحة، هما إيمان عبدالقادر، حرم الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن، الذى استشهد فى منطقة بئر لحفن، جنوب العريش فى شمال سيناء، فى 9 مايو 2016. كما تضم أيضاً، رحاب عبدالغنى، حرم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، الذى استشهد فى كرم القواديس بسيناء فى 25 فبراير 2020.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيخوض الانتخابات البرلمانية على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر عن جنوب وشمال ووسط الصعيد.

وحصلت «الوطن» على أسماء أبرز 24 قبطياً من المقرر أن يخوضوا الانتخابات ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أبرزهم النائب إيهاب الطماوى، والنائب إيهاب منصور، والنائبة إيفيلين متى، والنائبة ميرفت إليكسان، والنائبة سوزى ناشد، والبرلمانى السابق إيهاب رمزى، ورجل الأعمال أشرف دوس، مرشح عن المصريين بالخارج، وجابر جرجس، مرشح عن المصريين بالخارج أيضاً، والبرلمانى السابق فريدى البياضى. فيما يخوض عدد من الأقباط الانتخابات على المقاعد الفردية منهم «جون طلعت، وماجد طلعت» وآخرون.

وخلت القائمة من أسماء بعض الشخصيات القبطية البارزة فى برلمان 2015، بينهم: «نادية هنرى، عماد جاد، ثروت بخيت، ماجد طوبيا، مجدى ملك، منى منير، مارجريت عازر، إليزابيث شاكر، سيلفيا نبيل، هانى نجيب فوزى، أمانى عزيز، سوزى رفلة، سماح سعد، هالة صبحى، فائقة فهيم، أمل رزق، أشرف نجيب، ميرفت ميشيل، ميرفت موسى، منال عازر، رضا نصيف، وإنجى مراد فهيم».

وعلى مستوى الدوائر الانتخابية، اشتعلت المنافسة على الـ3 مقاعد الخاصة بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، والتى تضم مركزىْ: كفر الشيخ - قلين، وقسمىْ: أول كفر الشيخ - ثان كفر الشيخ، بين النواب الحاليين والمرشحين الجدد، ما دفع وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب لتغيير محل إقامته والترشح على الدائرة الثانية «دسوق- قلين»، فيما دفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين هم السيد شمس الدين، أيمن الأتربى، ومحيى الدين القطان، ومحمد العرابى، مدير البنك الأهلى السابق.

ويكثف مرشحو حزب مستقبل وطن من جولاتهم الانتخابية بالقرى والعزب، كما كثف النائب الحالى أحمد الطنطاوى جولاته الانتخابية، كما يكثف المرشحون المستقلون جولاتهم فى الدائرة بعقد لقاءات ومؤتمرات أهلية. كما ارتفع عدد راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب فى كفر الشيخ، بنهاية أمس 112 مرشحاً محتملاً، بعدما تقدم 4 مرشحين بطلباتهم، حيث شهدت لجنة تلقى الطلبات، بمقر محكمة كفر الشيخ الابتدائية، استقبال عدد من المرشحين، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس «كورونا»، فيما كثفت قوات الشرطة من وجودها فى محيط مقر اللجنة، لتنظيم عمليات الدخول والخروج، بحيث لا تؤثر على عمل المحكمة.

واشتدت المنافسة داخل دائرة محرم بك الدائرة الرابعة بدوائر مجلس النواب فى الإسكندرية، وذلك بعد تقدم 26 مرشحاً محتملاً فى 8 أيام من بدء عملية تلقى أوراق الترشح، للتنافس على مقعدين فقط مخصصين للدائرة والتى تعد من الدوائر المهمة والتى يوجد بها الكثير من المناطق الشعبية.

ورصدت «الوطن» ترشح 6 مرشحين من الأحزاب السياسية وهم: 2 من حزب مستقبل وطن، ومرشح من الشعب الجمهورى، ومرشح من الجيل الديمقراطى، ومرشح من الإصلاح والنهضة، ومرشح من الحركة الوطنية المصرية، فيما ينافسهم 20 مرشحاً مستقلاً.

ويوجد النائب البرلمانى هيثم الحريرى بين المرشحين المستقلين فى دائرة محرم بك، كما توجد بين المستقلين مرشحة واحدة بين مرشحى الدائرة حتى الآن وهى سامية طاهر «مستقل».

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، أمس، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن بلغ 188 مرشحاً محتملاً. وأضاف «المشد»، لـ«الوطن»، أن عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بلغ 188 فى 7 أيام، وذلك بعدما تقدم 128 فى اليوم الأول، و9 فى الثانى، و14 فى الثالث، و11 فى الرابع، و6 فى الخامس، و8 فى السادس، و12 فى السابع. وأكد أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجارى.

كما بدأت حرب تمزيق اللافتات بين أنصار المرشحين فى الدقهلية مع اقتراب بدء الحملة الانتخابية لمجلس النواب، فبعض المتقدمين للترشح لم ينتظروا بدء موعد حملة الدعاية الرسمى، وفى نفس الوقت بدأ خصومهم فى تمزيق اللافتات. ولجأ بعض المرشحين إلى توزيع لافتات الدعاية على البيوت وفى أماكن مرتفعة حتى تكون بعيدة عن أيادى خصومهم وتكون بعيدة عن التمزيق.

وزادت حدة المنافسة مع وصول عدد المتقدمين إلى 292 طلب ترشيح على المقاعد الفردية فى 10 دوائر انتخابية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المترشحين أو يتضاعف قبل انتهاء موعد الترشيح السبت القادم، خاصة أن عدد الذين أجروا الكشف الطبى بلغ عددهم 569 مع انتهاء اليوم الثالث عشر للكشف الطبى بمستشفيات الدقهلية.

ووصلت المنافسة بين المترشحين فى حجز أماكن الدعاية الانتخابية، وذلك بوضع «أخشاب الفراشة، والبوابات» فى الأماكن الحيوية قبل 10 أيام من بدء الدعاية وهو ما يكبد المرشحين تكاليف إضافية، إلا أن محدودية الأماكن الحيوية يجعل الجميع يحرص على أن يكون له مكان وحجم كبير فى الدعاية.

وفى سياق متصل أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكى، فى تصريحات، أن 21 مرشحاً محتملاً أنهوا إجراءات الكشف الطبى أمس، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 569، مشيراً إلى استمرار المستشفيات، التى حددتها هيئة الانتخابات، فى استقبال الراغبين فى إنهاء إجراءات الكشف الطبى حتى يوم 26 سبتمبر الجارى.