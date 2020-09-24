الإبراشى: دعوات الخسة الإخوانية دائما تتحطم على إرادة الشعب المصري

حذر الإعلامى وائل الإبراشى، من دعوات الخسة التي تنطلق من قنوات الإخوان المشبوهة التي تبث من تركيا، مشددا على أن الجماعة الإرهابية، دائما ما تفشل في خططها الرامية إلى تدمير الدولة المصرية، أمام إرادة الشعب المصرى.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "لا يمكن للشعب المصرى الذى أسقط الإخوان أن يسمح لهم أن يتاجروا بقضيته مره أخرى، حتى لو في أزمات ومشاكل الشعب المصرى يناقش قضاياه تحت مظلة وطنية".

وتابع، أن جماعة الإخوان الإرهابية، لا تجيد إلا صناعة الفوضى، لكن المصريين لديهم حس وطنى يفوت الفرصة على الجماعة الإرهابية، مواصلًا: "أصوات الخسة والخيانة، لن تؤثر في الداخل المصرى، الإخوان لديهم حالة من الهيستريا بسبب فشلهم".

وأكد "الإبراشى"، أن الثورة التي تدعو لها الجماعة الإرهابية لن تجدها إلا في خيالات الإخوان: "الجماعة اعترفت أنها تريد هدم الاقتصاد المصرى، وتعطيل مصالح المواطنين المعيشية، وذلك يفضح كذبهم الفج الذى يرددوه بشكل مستمر بأنهم يدافعون عن المواطن المصرى، وهدم الاقتصاد المصرى ألم يؤثر سلباً على المواطن؟".