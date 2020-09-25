إجراء 4 جراحات عظام كبرى بمستشفى فاقوس

أجرى الفريق الطبي لجراحة العظام بمستشفى فاقوس النموذجي، 4 عمليات جراحية عاجلة، بمشاركة كل من الدكتور صهيب الأمير، والدكتو خالد عبد الحميد هلال، والدكتور هيثم محمد عبد المنعم، والدكتور يوسف نافع، أخصائيي جراحة العظام، وفريق هيئة تمريض العمليات بالمستشفي.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وجاءت العمليات الجراحية التي أجراها الفريق الطبي بالمستشفى كالتالي:

تم إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعاني من جرح طوله 13 سم بالذراع الأيمن، وكسر في النتوء الداخلي لعظمه العضد، مع عدم القدرة علي تحريك الإصبع، ووجود اشتباه إصابة العصب الزندي، وتم إجراء جراحة تثبيت الكسر بأسلاك معدنية، وعمل استكشاف للعصب الزندي.

كما تم إجراء عملية جراحية آخري لطفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعاني من كسر بعظمة العضد والزند، إثر سقوطه من الدور الثالث، وتم تركيب مسمار نخاعي لتثبيت عظمه العضد، وتم تركيب أسلاك معدنية لتثبيت الزند.

كما تم إجراء جراحة آخري للحالة تبلغ من العمر 20 عاما، وتعاني من كسر بالنتوء الداخلي للكاحل الأيسر، وتم تركيب مسامير جراحية لتثبيت الكسر، وأيضا تم إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، يعاني من كسر بالساعد الأيمن، وتم تركيب أسلاك معدنية لتثبيت الكسر، وذلك بعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وتمت الجراحات بنجاح، والحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفي، بإشراف مدير المستشفى.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمدير المستشفي والفريق الطبي المشارك من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.