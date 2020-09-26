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السيطرة على حريق بـ كافتيريا كلية التربية ببنها

كتب:

حسن صالح
02:35 ص | السبت 26 سبتمبر 2020
حريق

حريق

شب حريق داخل كافتيريا كلية التربية بمنطقة كفر سعد ببنها حيث اشتعل الحريق داخل الكافتيريا، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح وتم السيطرة علي الموقف تماما بواسطة أفراد الأمن الإداري وقوات الحماية المدنية بالقليوبية.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان مبنى الكافتيريا محل الحريق منفصل وبعيد تماما عن مبنى الكلية والمنشآت التعليمية ، مشيرا الى ان الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

وقدم السعيد الشكر لأفراد الأمن الإداري وقوات الحماية المدنية بالقليوبية الذين سارعوا لإخماد الحريق فور نشوبه ، مشيراً إلي أنه أصدر تعليماته بالتحقيق في أسباب وملابسات اشتعال الحريق.

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