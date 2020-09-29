رئيس تحرير "الوطن": الوعي أهم تحدٍ يواجه الدولة.. ومصر تتعرض لتهديدات خطيرة

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات dmc، أن قضية الوعي تمثل أهم التحديات أمام مستقبل الدولة المصرية، يجب تناغم المؤسسات لخلق وعي عام بما يجري في البلد، والتحديات التي أمامها، فالقضية مسؤولية عدد من الجهات، مثل المؤسسات الدينية والتعليمية والشبابية والثقافية وليس مسؤولية الإعلام فقط.

وأضاف أن مصر تتعرض لتهديدات هي الأخطر في تاريخها الحديث، من أجل هدم هذا النظام وعقاب الشعب على ثورته في 30 يونيو، موضحا أن هناك دولا وأجهزة مخابرات ووسائل إعلام تعمل 24 ساعة لتغييب وعي المصريين لأن الإخوان لم يعد لديهم أي رصيد لدي الشعب المصري بعد عملياتهم الإرهابية

جاء ذلك خلال ندوة "الوطن.. وتحديات 2020"، بمسرح مركز الهناجر للفنون، التى نظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي. واستضافت الندوة، السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، واللواء دكتور محسن الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، والدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب بجامعة بني سويف، وأدارت الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، كما صاحب الندوة فقرة فنية للمطرب محمود درويش، بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية، الذي يشدو بمجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية.

وأشار مسلم إلى أن النظام الحالي، تعهد بالقضاء على المناطق غير الآمنة في 2020، ونقل السكان إلى الأسمرات وغيط العنب وغيرها، في نقلة حضارية للمواطنين، علاوة على إنجازات في قطاع البترول، وجرى إنفاق 1.2 تريليون جنيه.

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