مسلم: الإخوان ثغرة في جسد الوطن.. والناصريون تحالفوا معهم رغم عدائهم للزعيم

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس شبكة قنوات dmc أن الإخوان ثغرة في جسد الوطن ووجودهم أعاق كثيرا من الإصلاح الإقتصادي والسياسي عبر عقود من السنين، مشيرا إلى أن الإخوان حاولوا إغتيال الزعيم جمال عبد الناصر ومع ذلك غفر لهم الناصريين وتحالفوا معهم في الإنتخابات بعد يناير.

وأشار مسلم إلى أن الإخوان صدروا للمجتمع أن عبد الناصر اضطهدهم لكن الأحداث أكدت أنهم فصيل إرهابي خائن كما كان يعرفهم عبد الناصر، بدليل أن محمد بديع ومحمود عزت اتهما في قضية سيد قطب بمحاولة تفجير القناطر الخيرية، ثم عادا لممارسة الإرهاب بعد 50 عاما.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، بعنوان "الوطن.. وتحديات 2020"، بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، وشريف الجيار أستاذ الأدب والنقد بجامعة بني سويف، واللواء محسن الفحام عضو هيئة تدريس بأكاديمية الشرطة وأدار الندوة الناقدة د.ناهد عبد الحميد، وصاحب الندوة فقرة للأغاني الوطنية للمطرب محمود درويش مع فرقة كنوز الموسيقية.