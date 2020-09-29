مسلم: كورونا كشفت تناغم الحكومة.. والشفافية أهم سلاح لمواجهة الأزمة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس مجموعة قنوات dmc، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن فيروس كورونا لو أصاب البلاد فى عهد الإخوان كنا متنا جميعا بسبب جهل الإخوان.

وأشار خلال ندوة "الوطن.. وتحديات 2020"، بمسرح مركز الهناجر للفنون، التى نظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إلى أن ما جعل البلاد تنجح في مواجهة كورونا، هو إدارة الأزمة بحكمة ووعي وتناغم بين كل أجهزة الحكومة والوزارات المعنية، علاوة على وجود تطوير في التعليم والصحة، وإيجاد البنية الأساسية، والاستعدادات لهذا الأمر، والتناغم بين الحكومة، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، حيث كانت الحكومات جزر منعزلة فى السابق.

وأشاد مسلم بالشفافية التى تقدمها الحكومة في الأداء العام، ما ينم عن إنجاز، لافتا إلى أن مصر ربنا حماها، وتمكنت من إدارة الأزمة بوعى وحكمة، لافتا إلى أن قضية الوعي، تحتاج إلى تضافر الجهود، وتناغم بين مؤسسات الدولة والمثقفين، وشعب واعى وصلب، يدرك المخاطر والتحديات.

واستضافت الندوة، السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، واللواء دكتور محسن الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، والدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب بجامعة بني سويف، وأدارت الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد.

كما صاحب الندوة، فقرة فنية للمطرب محمود درويش، بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقة، الذي يشدو بمجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، وتأتي الندوة مع الالتزام بنسبة حضور 25% من القوة الاستيعابية للجمهور، وفقا للإجراءات الاحترازية، واتباع كل التعليمات الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.