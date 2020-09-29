مسلم: الإخوان كانوا يقدمون أنفسهم كوجه ديمقراطي للأمريكان وليس للشعب

قال الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس مجموعة قنوات dmc ورئيس تحرير جريدة الوطن، إن الإخوان كانوا يقدموا انفسهم كوجه ديمقراطي للأمريكان وليس للشعب المصرى، وقدموا مؤتمرا صحفيا في اعتصام ميدان رابعة باللغة الإنجليزية عبر الحقيرة قناة الجزيرة، كما رفعوا علم القاعدة في رمسيس وضربوا نار من أعلى مسجد الفتح وغيرها من الـحداث الإجرامية التى قام بها الإخوان بحق البلد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السابق لأمريكا أوباما إلغاء مناورات النجم الساطع مع الجيش المصري.

واضاف مسلم: "بعد 30 يونيو أصبحت مصر دولة مؤسسات وإنجازات لايمكن إنكارها مع وجود بعض المشكلات، وأن البلد تشهد طفرة في مشروعات مثل الطرق والحد من الزحام المروري فمثلا طريق شبرا بنها الحر يستغرق ثلث ساعة بينما كان الوصول إليه يستغرق ساعة وربع، وحدثت نهضة على مستوى الطرق والنقل بقيمة 1.1 تريليون، وأيضا خدمة جيدة في الكهرباء ومشروعات الإسكان والقضاء على العشوائيات".

وأشار مسلم إلى أن النظام الحالي تعهد بالقضاء على المناطق غير الآمنة في 2020، ونقل السكان إلى الأسمرات وغيط العنب وغيرها في نقلة حضارية للمواطنين علاوة على إنجازات في قطاع البترول تم إنفاق 1.2 تريليون جنيه فيها.

جاء ذلك خلال ندوة "الوطن.. وتحديات 2020"، بمسرح مركز الهناجر للفنون، التى نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي.واستضافت الندوة الكاتب الصحفى محمود مسلم ، والسفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، واللواء دكتور محسن الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، والدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب بجامعة بني سويف، وادارت الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد.كما صاحب الندوة فقرة فنية للمطرب محمود درويش، بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقة، والذي يشدو بمجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية.

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